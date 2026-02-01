AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Suriye tepkisi: Devlete terör örgütü, terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor

"Dünyanın neresinde bir sorun, mesele olursa 'Bu mesele nasıl çözülür' denildiğinde ilk aranan kişi kimdir? Cumhurbaşkanımızdır. 'Bu meselenin çözümü için masa nerede kurulur' denildiğinde ilk akla gelen yer neresidir? Türkiye'dir, bizim ülkemizdir. Onun için şu anda Türkiye'nin her tarafında, diğer kardeşlerimizle birlikte bütün illerde bu şekildeki toplantılarda birliğimizi, beraberliğimizi göstermemiz bütün dünyaya verilmiş bir mesajdır. Dünyada böyle bir parti, böyle bir teşkilat yok. Dünyada kendi meselesine adanmış insanların bu kadar güçlü şekilde bir araya gelip en güçlü sesi verdiği bir siyasi hareket görülmedi. Buna devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman yorulmuyoruz, hiçbir engelden çekinmiyoruz. Ben 30 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımızla birlikteyim. Önümüze bir mesele geldiği zaman onun liderliğinde hiçbir şeyden korkmadık, çekinmedik. Yolumuza devam etmekten başka hiçbir amacımız olmadı."