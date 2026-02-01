AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Suriye tepkisi: Devlete terör örgütü, terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Orada Suriye hükümeti terörle mücadele ederken CHP Genel Başkanı terör örgütü ile meşru hükümeti bir arada tutuyor, eşit kefeye koyuyor. Ondan sonra 'Türkiye barışın taraftarı' olsun diyor. Bu nasıl zihniyettir? Devlete terör örgütü, terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Osmaniye Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze'deki soykırım ve İran'daki gelişmelere dikkati çekti.
Gelişmelerin, Türkiye'nin çevresinde yaşandığını dile getiren Çelik, "Bütün bu çerçeveye baktığınızda Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin korunması, Türkiye'nin güçlü, tecrübeli bir liderlik tarafından bu kadar dirayetle yönetilmesinin ne kadar önemli olduğu ilk bakışta gözükür." diye konuştu.
Çelik, sınırlarda terör devleti kurulması için yapılan tüm teşebbüslere karşı gereken cevabı verdiklerini anlattı.
Türkiye'nin, kara, hava ve denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:
"Gazze'de kadınlar öldürülürken hukuku, insan haklarını unutuyorlar"
Çelik, dünyanın büyük bir türbülansın içine girdiğine dikkati çekerek, birlik, beraberlik ve dirliği daha güçlü tutacaklarını belirtti.
Çelik, Türkiye'nin istikrarı, birliği ve dirliğini korumanın en önemli meseleleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Dünyada böyle bir parti, böyle bir teşkilat yok"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, küresel bir nitelik kazandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji ve iradesinden hiç eksilme olmadığını belirterek, "Diyorum ki 'Genç nedir, kaç yaşında genç olunur?' İşte diyorlar ki '19-30 yaş arası gençtir.' O biyolojik bir şey. Önüne engel çıktığı zaman korkmayana, önüne problem çıktığı zaman onu çözmekten çekinmeyene genç denir. Önüne sıkıntı çıkarıldığı zaman ondan kaçmak yerine onun üstüne yürüyene genç denir. O açıdan baktığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.
"Deprem yıktı ama çılgın Türkler yine ayağa kalktı"
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Çelik, şunları anlattı:
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Osmaniyemizden bir kere daha bu birlik beraberlik mesajını Cebelibereketimizden vereceğiz. İnşallah Osmaniye şanına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi karşılayacak. Bundan eminiz. Hep beraber kucaklaşacağız. Bütün dünyaya bir kere daha o büyük felaket karşısındaki dayanışmamızı, bundan sonraki akdimizi nasıl tazelediğimizi hep beraber göstereceğiz."
Toplantıda, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.