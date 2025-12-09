AK Parti’de 2025’in son MYK toplantısı bugün: Kritik başlıklar masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yılın son toplantısı için bugün bir araya gelecek.

Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere mevcut ekonomi politikaları, yerel yönetim stratejileri, teşkilat yapılanması, vatandaşın talep, istek ve önerileri toplantıda değerlendirilecek.

Hükümetin sosyal politikalara yönelik planları ile çalışma hayatına dair düzenlemeler de kurulun gündeminde yer alacak.

Özellikle, bu ay içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni asgari ücrete ilişkin halkın beklentileri, alım gücünün ve vatandaşın refah düzeyinin artırılması için üretilmesi gereken politikalar ve eleştiriler masaya yatırılacak.