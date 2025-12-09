Yeni Şafak
AK Parti’de 2025’in son MYK toplantısı bugün: Kritik başlıklar masada

10:399/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
AK Parti MYK (Arşiv)
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yılın son toplantısı için bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda kritik başlıklar masada olacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yılın son toplantısı için bugün bir araya gelecek.


2025 yılı değerlendirilecek


Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere mevcut ekonomi politikaları, yerel yönetim stratejileri, teşkilat yapılanması, vatandaşın talep, istek ve önerileri toplantıda değerlendirilecek.


Yılın son MYK’sında 2025 yılı değerlendirmesi yapılacak.


Halkın beklentileri masaya yatırılacak


Hükümetin sosyal politikalara yönelik planları ile çalışma hayatına dair düzenlemeler de kurulun gündeminde yer alacak.


Özellikle, bu ay içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni asgari ücrete ilişkin halkın beklentileri, alım gücünün ve vatandaşın refah düzeyinin artırılması için üretilmesi gereken politikalar ve eleştiriler masaya yatırılacak.




#AK Parti
#MYK
#Recep Tayyip Erdoğan
