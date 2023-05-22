|
Gündem

AK Parti'den Mahruki'ye tazminat davası

AK Parti'nin avukatları, "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

16:36 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Nasuh Mahruki

Nasuh Mahruki

Avukat Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın, asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Mahruki'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan,
"AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı açıklamalar"
yaptığı belirtildi.

Dilekçede, davalının birçok kez benzer eylemlerde bulunduğu, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla paylaşımlar yaparak, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği öne sürüldü.

Partinin bu denli çirkin ve mesnetsiz ithamlara maruz kalmasının, kurumsal kişiliğine zarar verdiği belirtilen dilekçede, parti aleyhindeki paylaşımlarla eleştiri, düşünce özgürlüğü sınırlarının aşıldığı savunuldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, kişilerin şeref ve haysiyetlerinin koruma altına alındığı vurgulandı.

Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Mahruki'nin 50 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.


AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Herkes haddini bilecek
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Herkes haddini bilecek

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bergama Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olabilmesi için güçlü liderliğe sahip olması gerektiğini söyledi. "Bu seçim parti seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin seçimi" diyen Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine tepki göstererek, "Türkiye'nin bütün dünyaya vermesi gereken bir mesaj var. Bir yandan Tayyip Bey'e 'Diktatör' diyeceksiniz bir yandan da 'Devletten ilişiği kesilen FETÖ'cülerin hepsini iş başı yapacağım, KHK'ları iptal edeceğim' diyeceksiniz. 15 Temmuz'da toprağa verdiğimiz 251 şehidimizin yakınlarına ne söyleyeceksiniz? 40 bin şehit verdik, bölücü PKK terör örgütüne. Bu şehitlerimizin ruhunu incitmeye hakkımız yok. Onun için herkes haddini bilecek. dedi."


#AK Parti
#AKUT
#Nasuh Mahruki
#tazminat davası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sinan Oğan seçimde kime destek verecek?