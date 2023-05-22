AK Parti'den Mahruki'ye tazminat davası

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bergama Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olabilmesi için güçlü liderliğe sahip olması gerektiğini söyledi. "Bu seçim parti seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin seçimi" diyen Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine tepki göstererek, "Türkiye'nin bütün dünyaya vermesi gereken bir mesaj var. Bir yandan Tayyip Bey'e 'Diktatör' diyeceksiniz bir yandan da 'Devletten ilişiği kesilen FETÖ'cülerin hepsini iş başı yapacağım, KHK'ları iptal edeceğim' diyeceksiniz. 15 Temmuz'da toprağa verdiğimiz 251 şehidimizin yakınlarına ne söyleyeceksiniz? 40 bin şehit verdik, bölücü PKK terör örgütüne. Bu şehitlerimizin ruhunu incitmeye hakkımız yok. Onun için herkes haddini bilecek. dedi."