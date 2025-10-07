AK Parti’den su kesintilerine tepki: Ankara susuz belediye sessiz

Başkentte günlerdir süren su kesintileri hayatı felç ederken, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu Mamak’ta basın açıklaması düzenleyerek ABB yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “2025 yılında vatandaş tanker kuyruğunda su bekliyorsa bu, yönetim krizidir” dedi. Yalçın, altı yıldır Ankara’ya bir damla ek su kaynağı kazandırılamadığını belirterek, “Ankara susuz, belediye sessiz; vatandaş tanker kuyruğunda, belediye keyif kuyruğunda” ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca Polatlı su şebekesi hattının ihalesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mamak Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk ise “Biz su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz” sözleriyle yaşanan tabloyu özetledi.
ASKİ’nin gönderdiği su tanklarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bidon ve pet şişelerle saatlerce su beklemek zorunda kaldı. Özellikle Mamak ilçesinde üç gündür musluklardan tek damla su akmayan mahallelerde durum ciddi boyutlara ulaştı.
Bu tabloya tepki gösteren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu, su kesintilerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mamak’ta bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı grup adına AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ve Mamak Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk yaptı.
"Vatandaş tanker kuyruğunda, belediye keyif kuyruğunda!"
AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Ankara’da yaşanan kesintilerin bir “yönetim krizi” olduğunu vurguladı.
Yalçın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Yalçın, belediyenin yıllardır “kanserli boruları değiştireceğiz” diyerek algı oluşturduğunu ancak ortada somut bir yatırım olmadığını ifade etti:
- "Altı yılda Ankara’ya bir damla bile ek su kaynağı kazandırılamadı. Altyapı yatırımları için çekilen krediler bankalarda bekletildi, paralar vitrin projelere ve konserlere harcandı. Bugün Ankara, tanker kuyruğunda su bekleyen vatandaşlarıyla gündeme geliyor. Bu tablo sadece bir su kesintisi değil, Ankara’nın itibar kaybıdır."
"Bir damla ek su kaynağı sağlanmadı"
Yalçın, asıl krizin barajlardaki su oranlarının düşmesinden değil, ABB yönetiminin tedbirsizliğinden kaynaklandığını belirtti:
- "Altı yıldır uyarıyoruz. Ankara’ya bir damla dahi ek su kaynağı temin edilmedi. Mecliste bu konuyu gündeme getirdiğimizde, CHP’li Meclis Başkanvekili bize ‘Biz ne yapabiliriz, Allah su vermiyorsa bizim su yağdırmak gibi bir yeteneğimiz yok’ dedi. Oysa bizim dönemimizde böyle düşünülmedi. Kızılırmak’tan kilometrelerce boru döşenerek Ankara’ya ek su kaynağı sağlanmıştı. O gün ‘kanserli su’ diyerek karşı çıkanlar, bugün o su sayesinde Ankara’ya nefes aldırıyor. Biz yedi ayda 30 kilometre boru döşeyerek Ankara’ya su getirdik; mevcut yönetim aylarca iki boruyu birleştirip suyu veremedi."
"Suç duyurusunda bulunacağız"
Yalçın ayrıca, geçmişte yapılmayan yatırımların bugün Ankara’yı mali yönden de zarara uğrattığını belirterek önemli bir açıklama da bulundu:
“Ankara susuz, belediye sessiz”
AK Parti Grubu, açıklamasında Mansur Yavaş yönetimini “aciz, plansız ve duyarsız” olmakla eleştirdi.
Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:
Öztürk: Su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz
Basın açıklamasında söz alan Mamak Belediye Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk ise, Mamak’ta yaşanan mağduriyetin boyutlarına dikkat çekti:
- "Mamak’ın pek çok mahallesinde günler süren plansız ve habersiz su kesintileri yaşanıyor. Hemşehrilerimiz, tıpkı 90’lı yıllardaki gibi tankerlerin peşinde su kuyrukları oluşturuyor, bidonlarla su taşıyor. Sosyal medyadan ve çağrı merkezlerinden gelen yüzlerce şikayet, yönetimin beceriksizliğini ortaya koyuyor. Biz artık su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz"
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü hattındaki arızanın büyük oranda giderildiğini açıklasa da, yapılan tamiratın ardından çelik hattın yeniden patlaması nedeniyle su şehre tam kapasiteyle verilemiyor. Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi ilçelerde planlı saatlerin dışında da su kesintileri devam ediyor.