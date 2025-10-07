AK Parti’den su kesintilerine tepki: Ankara susuz belediye sessiz

"Altı yıldır uyarıyoruz. Ankara’ya bir damla dahi ek su kaynağı temin edilmedi. Mecliste bu konuyu gündeme getirdiğimizde, CHP’li Meclis Başkanvekili bize ‘Biz ne yapabiliriz, Allah su vermiyorsa bizim su yağdırmak gibi bir yeteneğimiz yok’ dedi. Oysa bizim dönemimizde böyle düşünülmedi. Kızılırmak’tan kilometrelerce boru döşenerek Ankara’ya ek su kaynağı sağlanmıştı. O gün ‘kanserli su’ diyerek karşı çıkanlar, bugün o su sayesinde Ankara’ya nefes aldırıyor. Biz yedi ayda 30 kilometre boru döşeyerek Ankara’ya su getirdik; mevcut yönetim aylarca iki boruyu birleştirip suyu veremedi."