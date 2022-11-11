Gündem AK Partiden Türk Devletleri Teşkilatının KKTC kararına destek açıklaması
POLİTİKA

AK Parti'den Türk Devletleri Teşkilatı’nın KKTC kararına destek açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi hayırlı olsun. Kıbrıs Türk davasını kuvvetle desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

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AK Partiden Türk Devletleri Teşkilatı’nın KKTC kararına destek açıklaması
Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs Türk davasını desteklemeye devam ediyoruz"

Çelik, sosyal medya hesabından, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli siyaseti tarihi bir başarıya daha imza attı. Kıbrıs Türk davasını kuvvetle desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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