AK Parti'den Türk Devletleri Teşkilatı’nın KKTC kararına destek açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs Türk davasını desteklemeye devam ediyoruz"

Çelik, sosyal medya hesabından, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli siyaseti tarihi bir başarıya daha imza attı. Kıbrıs Türk davasını kuvvetle desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın dirayetli siyaseti tarihi bir başarıya daha imza attı.

Kıbrıs Türk davasını kuvvetle desteklemeye devam ediyoruz. #KKTC#KıbrısTürkü REKLAM November 11, 2022

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