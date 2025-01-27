AK Partili Okul'dan İmamoğlu'na tepki: Halk sizden algı yönetimiyle oyalanan İstanbul istemiyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Popülizm vurgusu yapan Okul, İstanbullunun İmamoğlu'ndan algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istediğini belirtti. Halkın acil sorunlara çözüm beklediğini söyleyen Okul, "İstanbul halkı, çatışma değil çözüm; söylem değil eylem görmek istiyor." dedi.
Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu, cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.
"İstanbullu liyakatle yönetilen bir şehir istiyor"
X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Okul, İmamoğlu'nun çıkışına ilişkin popülizm vurgusu yaparak İstanbullunun kendisinden algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istediğini belirtti.
"Halk acil sorunlara çözüm bekliyor"
"Sayın İBB Başkanı, popülizm, kısa vadede alkışlar almak uğruna uzun vadeli toplumsal çıkarları feda etme riskini taşır. Hemşehrilerimiz sizden algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istiyor. Siyaset, kişisel tartışmalar yerine toplumun refahını artıracak politikalar üretme sanatıdır. Halk, altyapı, trafik, deprem ve kentsel dönüşüm gibi acil sorunlara çözüm bekliyor. İstanbul halkı, çatışma değil çözüm; söylem değil eylem görmek istiyor."