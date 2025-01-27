AK Partili Okul'dan İmamoğlu'na tepki: Halk sizden algı yönetimiyle oyalanan İstanbul istemiyor

X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Okul, İmamoğlu'nun çıkışına ilişkin popülizm vurgusu yaparak İstanbullunun kendisinden algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istediğini belirtti.

"Sayın İBB Başkanı, popülizm, kısa vadede alkışlar almak uğruna uzun vadeli toplumsal çıkarları feda etme riskini taşır. Hemşehrilerimiz sizden algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istiyor. Siyaset, kişisel tartışmalar yerine toplumun refahını artıracak politikalar üretme sanatıdır. Halk, altyapı, trafik, deprem ve kentsel dönüşüm gibi acil sorunlara çözüm bekliyor. İstanbul halkı, çatışma değil çözüm; söylem değil eylem görmek istiyor."