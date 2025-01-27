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AK Partili Okul'dan İmamoğlu'na tepki: Halk sizden algı yönetimiyle oyalanan İstanbul istemiyor

AK Partili Okul'dan İmamoğlu'na tepki: Halk sizden algı yönetimiyle oyalanan İstanbul istemiyor

Semih Bozkuş
21:2127/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Zeynel Abidin Okul, Gürlek ve ailesini tehdit eden İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.
Zeynel Abidin Okul, Gürlek ve ailesini tehdit eden İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Popülizm vurgusu yapan Okul, İstanbullunun İmamoğlu'ndan algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istediğini belirtti. Halkın acil sorunlara çözüm beklediğini söyleyen Okul, "İstanbul halkı, çatışma değil çözüm; söylem değil eylem görmek istiyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, ‘terör örgütü üyesi olmak’, ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzlukla’ suçlanan CHP’li belediye başkanlarına sahip çıkarak
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek
’i tehdit etmişti.

Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu, cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul
, Gürlek ve ailesini tehdit eden İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"İstanbullu liyakatle yönetilen bir şehir istiyor"

X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Okul, İmamoğlu'nun çıkışına ilişkin popülizm vurgusu yaparak İstanbullunun kendisinden algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istediğini belirtti.

Vatandaşların altyapı, trafik, deprem ve
kentsel dönüşüm
gibi acil sorunlara çözüm beklediğini söyleyen Okul, "
İstanbul halkı, çatışma değil çözüm; söylem değil eylem görmek istiyor.
" dedi.

"Halk acil sorunlara çözüm bekliyor"

Okul yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İBB Başkanı, popülizm, kısa vadede alkışlar almak uğruna uzun vadeli toplumsal çıkarları feda etme riskini taşır. Hemşehrilerimiz sizden algı yönetimiyle oyalanan değil; adalet, şeffaflık ve liyakatle yönetilen bir şehir istiyor. Siyaset, kişisel tartışmalar yerine toplumun refahını artıracak politikalar üretme sanatıdır. Halk, altyapı, trafik, deprem ve kentsel dönüşüm gibi acil sorunlara çözüm bekliyor. İstanbul halkı, çatışma değil çözüm; söylem değil eylem görmek istiyor."




#Zeynel Abidin Okul
#Ekrem İmamoğlu
#Akın Gürlek
#Tehdit

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