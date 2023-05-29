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AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı

Anadolu Otoyolu üzerinde Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması neticesinde gerçekleşen kazada 22 kişi yaralandı.

07:07 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Kaza sonucunda AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs ağır hasar aldı.

Kaza sonucunda AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs ağır hasar aldı.

AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.



#Sakarya
#kaza
#AK Parti
#seçmen
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