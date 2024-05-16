AK Partili Yıldırım'dan Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik eleştirilere tepki: İslam düşmanlığı yapıyorsunuz

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörü ve çiftçilere yönelik dezenformasyon yapıldığını söyledi.
Tarımsal verilerin, AK Parti dönemlerinin başarısını net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Yıldırım, 2002'den itibaren tarım sektörü ve çiftçi verilerini sıralayarak, Türkiye'nin tarımda Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer aldığını anlattı. Çiftçi sayısının artmamasının, köy okullarının kapatılması sonucu göçün artmasından kaynaklandığını söyleyen Yıldırım, AK Parti iktidarlarında tarımın ve çiftçinin yoğun şekilde desteklendiğini aktardı.