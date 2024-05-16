AK Partili Yıldırım'dan Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik eleştirilere tepki: İslam düşmanlığı yapıyorsunuz

"Ben zaten bununla ilgili bir basın açıklaması yaptım. 'Arapça'ya Kur'an dili olduğu için mi karşısınız?' diye sordum. Sağ olsun Özgür Bey de geçen hafta çıktı, aynı şeyi söyledi. Çünkü amaç belli, açık ve seçik buraya savaş ilan ediliyor."