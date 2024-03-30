|
Gündem

AK Parti'nin Erciş Belediye Başkan adayı Çiftci dur durak bilmiyor: İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci, yarın akşam seçimden zaferle çıkarak ilçeyi AK Belediyeciliğe kavuşturacaklarını söyledi.

12:50 - 30/03/2024 Cumartesi
AA
AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci
AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci ve vatandaşlar, seçim çalışmaları kapsamında Sahil Yolu'nda konvoy oluşturarak ilçe merkezinde tur attıktan sonra seçim koordinasyon merkezinde bir araya geldi.


Burada partilileri selamlayan Çiftci, ilçenin geleceğini şekillendirecek önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.


"Yeni bir dönemin başlangıcı olacak"

Erciş'i bölgenin cazibe merkezi yapmak istediklerini vurgulayan Çiftci,
"İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Geleceğimize bakacağız. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilçemize çok güzel hizmetler kazandıracağız. İlçemiz için çok önemli projeler hazırladık. Bunları hayata geçirerek herkese dokunacağız. İhtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. 31 Mart akşamı ilçemiz için inşallah yeni bir dönemin başlangıcı olacak"
diye konuştu.

İlçeye gelerek Çiftci'ye destek veren AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan ise Çiftc'nin bakan yardımcılığı ve milletvekilliği dönemlerinde ilçeye önemli katkılarının olduğunu dile getirdi.


Bu hizmetlerin vatandaşlardan da kabul gördüğünü ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Çiftci'ye destek için İstanbul'dan geldim. AK Parti olarak Türkiye’nin 81 ilinde ayrım gözetmeksizin siyaset yapan ve halkımızla birlikte yürüyen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her seçimde meşaleyi daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Tüm il ve ilçelerimizde adaylarımızın başarısı için teşkilat olarak çalışıyoruz. Her yerde belediye başkan adaylarımız ve teşkilatlarımız sahadalar. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halkımızın teveccühüne mahzar olacağız"

İlçe halkının Çiftci'ye destek verdiğini anlatan Özcan, yarın akşam ilçeden güzel sonuçların alınacağına inandığını vurguladı.



#Van
#Erciş
#Van Büyükşehir Belediyesi
14 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT ile emeklilik müjdesini verdi: 1 milyon kişi daha emekli olabilir! SGK uzmanından dikkat çeken açıklama...