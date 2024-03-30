AK Parti'nin Erciş Belediye Başkan adayı Çiftci dur durak bilmiyor: İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz

"Çiftci'ye destek için İstanbul'dan geldim. AK Parti olarak Türkiye’nin 81 ilinde ayrım gözetmeksizin siyaset yapan ve halkımızla birlikte yürüyen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her seçimde meşaleyi daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Tüm il ve ilçelerimizde adaylarımızın başarısı için teşkilat olarak çalışıyoruz. Her yerde belediye başkan adaylarımız ve teşkilatlarımız sahadalar. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halkımızın teveccühüne mahzar olacağız"