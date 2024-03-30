AK Parti'nin Erciş Belediye Başkan adayı Çiftci dur durak bilmiyor: İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci ve vatandaşlar, seçim çalışmaları kapsamında Sahil Yolu'nda konvoy oluşturarak ilçe merkezinde tur attıktan sonra seçim koordinasyon merkezinde bir araya geldi.
Burada partilileri selamlayan Çiftci, ilçenin geleceğini şekillendirecek önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
"Yeni bir dönemin başlangıcı olacak"
İlçeye gelerek Çiftci'ye destek veren AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan ise Çiftc'nin bakan yardımcılığı ve milletvekilliği dönemlerinde ilçeye önemli katkılarının olduğunu dile getirdi.
Bu hizmetlerin vatandaşlardan da kabul gördüğünü ifade eden Özcan, şöyle konuştu:
İlçe halkının Çiftci'ye destek verdiğini anlatan Özcan, yarın akşam ilçeden güzel sonuçların alınacağına inandığını vurguladı.