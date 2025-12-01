AK Parti’ye son 11 ayda 750 binden fazla yeni üye katıldı

"Yaz ayları boyunca bakanlarımız sürekli sahadaydı. Bir yandan devlet görevlerini gerçekleştirirken bir yandan da AK Parti'mizin oylarını yukarıya taşıyacak teşkilat çalışmalarımıza da katılıyorlar. Genel başkan yardımcılarımız da aynı şekilde. Biz burada tamamen bir kardeşler topluluğu olarak, bu davaya inanmış yürekler olarak AK Partimizin siyasi varlığını nasıl en üst noktaya taşırız bunun muhasebesini yapıyoruz. Üyelik çalışmamızı rakamlardan ibaret bir faaliyet olarak görmüyoruz. Her kaydettiğimiz yeni vatandaşımızın bir gönül olduğunu ve onun gönlüyle AK Parti'mizin duygusunu, fikriyatını daha da büyüttüğümüze inanıyoruz."

AK Parti teşkilatlarının yapılan istişarelere ve anlık incelemelere tabi olduğunu ve il teşkilatlarının yaptığı çalışmaların nasıl geliştirilebileceğine dair fikirler ürettiklerini ifade eden Büyükgümüş, "Antalya'da AK Parti'mizin evinde olduğumuzu düşünüyoruz. Burası tüm Antalya'nın dertleriyle dertlenenlerin adeta karargahı niteliğinde. Teşkilatlarımızın kapısı her zaman derdi, tasası olan tüm kardeşlerimize açık olsun istiyoruz. Antalya'mızda da bu pratiği en üst şekilde uygulayan bir geleneğimiz var. Böyle olmasından dolayı çok mutluyuz. Bunu ileriye nasıl taşırız? Bununla ilgili de tüm yöntemlerimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim en büyük güç kaynağımız milletimizden aldığımız güven ve duadır. Bunu da en üst düzeyde tutacak olan teşkilatlarımızın gayreti, çalışmasıdır. Bunun da AK Parti geleneği içerisinde son derece farkındayız." diye konuştu.