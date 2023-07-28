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Akbelen'deki eylemcilerle CHP'liler birbirine girdi: Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığı yönündeki provokasyonlara CHP'den destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte eylem yapılan alana giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı. Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi. Alandakiler tarafından yuhalanan Tanal, bölgeden kovuldu.

14:29 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Akbelen'deki eylemcilerle tartıştı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Akbelen'deki eylemcilerle tartıştı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığına dair başlatılan algı operasyonları devam ediyor.

Termik santrallerin faaliyet gösterdiği 23 bin hektar büyüklüğündeki alanın sadece 78 hektarının Akbelen Ormanı'nda olduğu bölgede toplanan eylemciler, konuyu çarpıtarak hükümet aleyhinde sloganlar atıyor.

Üç farklı bilirkişi heyetinin incelemesi sonucunda çalışmaların devam edilmesine karar verilen bölgeye bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gitti.

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise eylemcilerle tartıştı.

'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik'

Tanal, kendisine
"İyi ki iktidar olmadınız. Yoksa bunlar yerine sizin karşınızda olacaktık."
diyen kadına
"Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik"
şeklinde yanıt verdi.

Alandan kovdular

Tanal'a
"Bizim sayemizde kazanacaktınız iyi ki kazanmadınız."
sözleriyle cevap veren kadın,
"AK Parti'nin provokatörüsün"
ithamıyla karşılaştı.
Alandakiler tarafından yuhalanan Tanal,
"Hadi çık alandan"
denilerek bölgeden kovuldu.



#Mahmut Tanal
#CHP
#Akbelen
#Muğla
1 saat önce
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