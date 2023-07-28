Akbelen'deki eylemcilerle CHP'liler birbirine girdi: Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığına dair başlatılan algı operasyonu planları suya düştü. Termik santrallerin faaliyet gösterdiği 23 bin hektar büyüklüğündeki alanın sadece 78 hektarının Akbelen Ormanı'nda olduğu belirlendi. Ayrıca, 2023 Eylül ayına kadar Akbelen sahasına madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde Ege bölgesindeki elektrik üretiminin 2024 yılında durmak zorunda kalacağı öğrenildi. Öte yandan, kesilen çok az sayıda ağaç karşılığında son 2 yıl içinde ülke geneline 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi.