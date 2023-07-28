Akbelen'deki eylemcilerle CHP'liler birbirine girdi: Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Akbelen'deki eylemcilerle tartıştı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığına dair başlatılan algı operasyonları devam ediyor.
Termik santrallerin faaliyet gösterdiği 23 bin hektar büyüklüğündeki alanın sadece 78 hektarının Akbelen Ormanı'nda olduğu bölgede toplanan eylemciler, konuyu çarpıtarak hükümet aleyhinde sloganlar atıyor.
Üç farklı bilirkişi heyetinin incelemesi sonucunda çalışmaların devam edilmesine karar verilen bölgeye bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gitti.
Kılıçdaroğlu'nun heyetinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise eylemcilerle tartıştı.