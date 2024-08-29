Akdeniz'in derinliklerinde ortaya çıktı: 3 bin 600 yıllık hançer bulundu

"Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye'nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. Akdeniz'in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum."