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ANTALYA

Akılalmaz yolculuk: Motosiklete puset takan baba 2 çocuğunu böyle taşıdı

Antalya’da bir babanın motosiklet arkasına yaptırdığı düzeneğe koyduğu iki çocuğu ile birlikte tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi büyük tepki çekti.

Haber Merkezi İHA
Akılalmaz yolculuk: Motosiklete puset takan baba 2 çocuğunu böyle taşıdı
Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Antalya D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Antalya şehir merkezinden Serik istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü bir babanın iki çocuğunun seyahati için bulduğu çözüm adeta pes dedirtti. Kullandığı motosiklete sağ ve sol tarafta olmak üzere iki farklı puset yapan baba, çocuklarını bu pusetlere koydu.

TEHLİKEYE DAVETİYE

Çocukları ile birlikte karayolunda bu şekilde seyir eden baba, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Babanın ve çocukların birisinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti.

Motosiklet karayolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu.


  • Yaşanılan o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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