Olayın ardından şahıs ya da şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, kanlar içindeki adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada yaralı şahsın, güçlükle yürüyerek parkın yukarısındaki evine gittiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi evin önündeki kanepe üzerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada kırmızı alana alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli yada şüphelilerin peşine düştü. Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.