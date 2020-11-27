Akşener "HDP ile anayasa yaptık" diyen Kaboğlu hakkında konuştu: Sevdiğimi söyleyemeyeceğim
Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İbrahim Kaboğlu önderliğinde HDP ile anayasa taslağı oluşturmak üzere masaya oturduğunuza dair iddialar var” sorusu üzerine anayasa taslağını itiraf eden CHP’li vekil için “Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen anayasa taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Habertürk TV’de Teke Tek programına konuk olan Akşener, "İYİ Parti’nin İbrahim Kaboğlu önderliğinde HDP ile anayasa taslağı hazırladığına dair iddialar var” sorusu üzerine CHP İstanbul Milletvekili için “Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çok dürüst bir şekilde söyledim. Kendisini sevdiğimi söyleyemeceğim" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerinin devamında anayasa ile ilgili iddiaların ‘yalan’ olduğunu söyledi.