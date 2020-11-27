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Gündem Akşener "HDP ile anayasa yaptık" diyen Kaboğlu hakkında konuştu Sevdiğimi söyleyemeyeceğim
POLİTİKA

Akşener "HDP ile anayasa yaptık" diyen Kaboğlu hakkında konuştu: Sevdiğimi söyleyemeyeceğim

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İbrahim Kaboğlu önderliğinde HDP ile anayasa taslağı oluşturmak üzere masaya oturduğunuza dair iddialar var” sorusu üzerine anayasa taslağını itiraf eden CHP’li vekil için “Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Meral Akşener
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen anayasa taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'den 'HDP ile anayasa yaptık' diyen Kaboğlu için yorum: Sevdiğimi söyleyemem
OYNAT 01:21
Akşener'den 'HDP ile anayasa yaptık' diyen Kaboğlu için yorum: Sevdiğimi söyleyemem
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HaberTürk'e verdiği röportajda HDP ile yapılan anayasa taslağını itiraf eden CHP'li İbrahim Kaboğlu'na ilişkin konuştu. Akşener, “İbrahim Kaboğlu önderliğinde HDP ile anayasa taslağı oluşturmak üzere masaya oturduğunuza dair iddialar var” sorusu üzerine CHP'li vekil için “Kaboğlu'nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim” dedi.


"Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim"

Habertürk TV’de Teke Tek programına konuk olan Akşener, "İYİ Parti’nin İbrahim Kaboğlu önderliğinde HDP ile anayasa taslağı hazırladığına dair iddialar var” sorusu üzerine CHP İstanbul Milletvekili için “Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çok dürüst bir şekilde söyledim. Kendisini sevdiğimi söyleyemeceğim" dedi.

Meral Akşener'den "HDP ile ortak anayasa" sorusuna cevap: Millet aç aç
GÜNDEM
Meral Akşener'den "HDP ile ortak anayasa" sorusuna cevap: Millet aç aç

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerinin devamında anayasa ile ilgili iddiaların ‘yalan’ olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i yalanlayan sözleri ortaya çıktı: Anayasamız tamam
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Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i yalanlayan sözleri ortaya çıktı: Anayasamız tamam

Karamollaoğlu'nun anayasa çalışmalarıyla ilgili
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Karamollaoğlu'nun anayasa çalışmalarıyla ilgili "İlkeleri belirledik" sözünü Akşener "O ayrı" diyerek kesti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ortak basın toplantısının ardından ilginç bir diyalog yaşandı. Akşener'in 'Anayasa iddialarını birlikte reddedelim' sözüne Karamollaoğlu 'Biz genel ilkeleri belirledik' karşılığını verdi. Akşener Karamollaoğlu'nun sözlerini 'O ayrı... O ayrı... Neyse ne' ifadeleriyle keserek salondan çıktı.


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