Akşener "HDP ile anayasa yaptık" diyen Kaboğlu hakkında konuştu: Sevdiğimi söyleyemeyeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen anayasa taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

OYNAT 01:21 Akşener'den 'HDP ile anayasa yaptık' diyen Kaboğlu için yorum: Sevdiğimi söyleyemem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HaberTürk'e verdiği röportajda HDP ile yapılan anayasa taslağını itiraf eden CHP'li İbrahim Kaboğlu'na ilişkin konuştu. Akşener, “İbrahim Kaboğlu önderliğinde HDP ile anayasa taslağı oluşturmak üzere masaya oturduğunuza dair iddialar var” sorusu üzerine CHP'li vekil için “Kaboğlu'nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim” dedi. BiP'te paylaş

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"Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim"

Habertürk TV’de Teke Tek programına konuk olan Akşener, "İYİ Parti’nin İbrahim Kaboğlu önderliğinde HDP ile anayasa taslağı hazırladığına dair iddialar var” sorusu üzerine CHP İstanbul Milletvekili için “Kaboğlu’nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çok dürüst bir şekilde söyledim. Kendisini sevdiğimi söyleyemeceğim" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerinin devamında anayasa ile ilgili iddiaların ‘yalan’ olduğunu söyledi.

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OYNAT 00:29 Karamollaoğlu'nun anayasa çalışmalarıyla ilgili "İlkeleri belirledik" sözünü Akşener "O ayrı" diyerek kesti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ortak basın toplantısının ardından ilginç bir diyalog yaşandı. Akşener'in 'Anayasa iddialarını birlikte reddedelim' sözüne Karamollaoğlu 'Biz genel ilkeleri belirledik' karşılığını verdi. Akşener Karamollaoğlu'nun sözlerini 'O ayrı... O ayrı... Neyse ne' ifadeleriyle keserek salondan çıktı. BiP'te paylaş

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