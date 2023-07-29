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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Milletin tercihinden şikayetçi olan siyasetçi emekli olup evine gitmelidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim mağlubiyetinin ardından kendisine yönelik başlatılan 'değişim' hareketine kulak tıkarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir açıklama geldi. Önceki gün Isparta'da konuşan Akşener, yenilginin ardından seçmene tepki gösterenleri eleştirerek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu. Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." dedi.

12:26 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün yaptığı konuşmada eski ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün yaptığı konuşmada eski ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye başladı. Kılıçdaroğlu, parti tabanından seçmenine kadar büyük etki uyandıran tartışmalara kulak tıkarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz gün Isparta Uluborlu'da katıldığı Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'nde konuşan Akşener, üstü kapalı bir şekilde Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"Siyasetçi seçmenin tercihini sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir"

Seçimi yenilgisi ardından seçmeni sorgulamanın yanlış olduğunu söyleyen Akşener, şunları söyledi:

"Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir. Geçmişten ders alıp, hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var"

Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki yenilgiden 12 gün sonra ilk kez ekran karşısına çıktı. Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu. CHP yandaşı gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" tepkisiyle karşılaşan, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba." ifadelerini kullandı.


#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
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