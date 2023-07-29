Akşener'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Milletin tercihinden şikayetçi olan siyasetçi emekli olup evine gitmelidir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün yaptığı konuşmada eski ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye başladı. Kılıçdaroğlu, parti tabanından seçmenine kadar büyük etki uyandıran tartışmalara kulak tıkarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz gün Isparta Uluborlu'da katıldığı Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'nde konuşan Akşener, üstü kapalı bir şekilde Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
"Siyasetçi seçmenin tercihini sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir"
Seçimi yenilgisi ardından seçmeni sorgulamanın yanlış olduğunu söyleyen Akşener, şunları söyledi: