Alaplı’da 150 tekne limanda mahsur kaldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 150 balıkçının kullandığı limanın giriş bölümü çakıl ve kum taşlarıyla doldu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının kumla dolması nedeniyle 150 kadar balıkçı teknesi limanda mahsur kaldı. Balıkçılar, liman girişini dolduran kum ve taşlar nedeniyle bir çok tekne limana geçişlerde altının sürtmesiyle balığa çıkamadıklarını, liman içinde mahsur kaldıklarını dile getirdi.

Ramazan Karaahmetoğlu, "Artvin Hopa’dan geldik, beş gün seyahat içerisinde farklı limanlara girdik. Alaplı Limanına girerken maalesef taşlara kumlara sürte sürte girdik. Bizim teknemiz on metre genişliği ise 4,5 metre var. Bu gibi teknelerin buraya girerken kimin suçu var biz onu bilmiyoruz. Şu anda da ufak bir dalgayla yapan deniz limandan çıkamıyoruz. Bu limanın sorunlarını niye çözmüyor. Liman içerisinde suyumuz, elektriğimiz ve tuvalet ihtiyaç giderecek hiçbir şey bulunmuyor. Şu an limanda mahsur kaldık limanın önü çakıl dolu olduğu için denize açılamıyoruz“ diye konuştu.

2000 yılından beri balıkçılık yaptığını söyleyen Timur Arslan, "Buraya yapılan bu balıkçı barınağı hafif poyraz olduğu zaman limanın ağzı çakılla kapanıyor. Şu an 150 tekne liman içerisinden çıkamıyor. Bu sorunumuzun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Hizmete açıldığı 2006 yılında barınağın bölgeye ekonomik anlamda büyük bir katkı sağladığını belirten Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balık sezonunda dışarıdan gelen büyük balıkçı tekneleri, Alaplı balıkçı barınağını tercih ediyordu. Ancak 5 yıldır barınağın girişinin kum ile dolması sonucu büyük balıkçı tekneleri giriş yapamıyor. En az 6-7 metre olması gereken giriş kısmındaki su derinliği 30 santim boyunda, bir insan barınak girişinde suda rahatlıkla yürüyebiliyor. Bir an önce barınak girişi ve içinin tarak gemisiyle temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

