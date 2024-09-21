Alevi sömürüsüne son verin!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, geçtiğimiz hafta alelacele bir kararla cemevlerini ibadethane olarak tanıdı. Karara Alevi toplumu temsilcilerinden tepki geldi. Evrensel Alevi Bektaşi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali İhsan Şahin, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Alevilerin yıllardır devam eden problemini AK Parti iktidarı tarafından çözülmesi bedeniyle panik halinde olduğunu söyleyerek, “Cemevlerinin bütün bakımını, tamiratını, elektriğini, suyunu devletimiz üstlendi. Cumhuriyet tarihi boyunca, yani buna CHP dönemleri de dahil, yapılmayan yapıldı, cemevlerine yasal bir statü kazandırıldı, CHP'nin Aleviler üzerindeki sömürüsü, Alevileri ve cemevlerini kullanarak yaptığı ajitasyona son verildi” dedi.

Ali İhsan Şahin Ali Timurtaş Özmen Zeynel Abidin Okul





BU BİR SİYASİ ŞOV

Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı ve Koluaçık Hacım Sultan Ocağı Dedesi Ali Timurtaş Özmen ise alınan kararın hiçbir hükmü ve geçerliliği olmadığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı kurulmasını ilk günden bu yana desteklediklerini anlatan Özmen, "Bu desteğimiz hala devam ediyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürmüş olması maalesef bizi üzüyor. Yarın bir iptal kararı çıkarsa bunun iptal dilekçesini imzalayanlar, hesabını vermekte güçlük yaşarlar" dedi.





Siyasi ve samimi olmayan bir mesaj

CHP'li İBB yönetimin aldığı kararı değerlendiren AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ibadethane tanımı içerisinde cami, mescit, cemevi, kilise ve havradır şeklinde bir düzenleme getirilmesini samimi bulmadıklarını belirterek "Bu düzenlemeyi tamamen Alevi toplumuna karşı siyasi bir mesaj olarak biz değerlendiriyoruz. AK Parti hükümeti tarafından kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na İlk itiraz Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiş ve bunun iptalini Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı. Burada da işte ne kadar samimi oldukları ortaya çıkıyor” dedi. Okul, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Cumhur İttifakı olarak başta AK Parti olmak üzere Cumhur İttifakı olarak biz samimiyetle gelsinler Büyükşehir Meclisi'nde biz yapılacak bütün yardımlara bu konudaki yardımların destekçisi oluruz.”



