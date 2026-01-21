Yeni Şafak
Alevlere teslim olan minibüsünü izlerken kalbine yenik düştü

15:4321/01/2026, Çarşamba
IHA
Köylüler traktörleriyle yanan minibüsü ve garajda park halindeki otomobili çekerek kurtarmaya çalıştı.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaşın ısıtmak için altında ateş yaktığı minibüsü yandı. Minibüsünün yandığını sırada kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet eden Mustafa Küçükzengin, soğuk hava sebebiyle yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak için altında ateş yaktı. Bir süre sonra altında yakılan ateşin sıçraması neticesinde minibüs alevlere teslim oldu. Minibüste çıkan yangın, evin garaj kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köylülerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Köyde ikamet eden vatandaşlar ise traktörleriyle yanan minibüsü ve garajda park halindeki otomobili çekerek kurtarmaya çalıştı.

Yangın sırasında Mustafa Küçükzengin, fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası köye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükzengin, İhsangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükgezgin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.



TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman yapılacak? 500 bin konu Bursa kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?