Ali Koç ile Tanju Özcan arasında Talisca kavgası: Arayıp hakaretler etti

Tanju Özcan, Ali Koç'un kendisini arayıp hakaret ettiğini iddia etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçeli üç futbolcunun Boluspor'a yollanmaması durumunda, kent meydanına dikilecek aslan heykeline 'Ali Koç' ismini vereceğini duyurmuştu. Özcan, Fenerbahçe Başkanı Koç'un kendisini arayıp hakaret ettiğini öne sürdü ve "'Yalı çocuğu' şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez." açıklamasını yaptı.
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, üç gün içerisinde, Fenerbahçeli futbolcular Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'nın Boluspor'a gönderilmemesi durumunda, Bolu meydanına dikilecek aslan heykeline 'Ali Koç' ismini vereceğini açıkladı.
Ali Koç ile Tanju Özcan arasında Talisca kavgası
Özcan, bugün yaptığı paylaşımda ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisini arayıp 'hakaret ettiğini' öne sürdü.
"Yalı çocuğu şımarıklığıyla hakaret etmeye bir daha kalkışma!"
"Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı."
diyen Özcan, "
Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim. “Yalı çocuğu” şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez."
ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında 3 Temmuz sürecindeki söylemlerini örnek gösteren Özcan
, "Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsımdam değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım."
dedi.
