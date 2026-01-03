Yeni Şafak
Aliağa’da akaryakıt istasyonunda kurşunlama olayında 2 tutuklama

Aliağa’da akaryakıt istasyonunda kurşunlama olayında 2 tutuklama

3/01/2026, Cumartesi
Emniyet ekipleri, İzmir'in Aliağa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kurşunlandığını tespit etmesinin ardından harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir akaryakıt istasyonun içerisinde yer alan yapının kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak günü Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda şüpheli şahıslar olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan yapının kurşunlandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi.


Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.T., M.B., A.D.B. ve Ş.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.T. ve Ö.Z.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



