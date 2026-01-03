Aliağa’da akaryakıt istasyonunda kurşunlama olayında 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak günü Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda şüpheli şahıslar olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan yapının kurşunlandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi.