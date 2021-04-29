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POLİTİKA

Aliyev’den Biden’a mesaj: Türkiye bölgemizde çok olumlu rol oynuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev görüşmede, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına değinerek "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor" dedi ve duyulan rahatsızlığı iletti.

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Aliyev’den Biden’a mesaj: Türkiye bölgemizde çok olumlu rol oynuyor
İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Biden'ın sözlerinden duyulan rahatsızlık aktarıldı

Görüşmede Aliyev, Blinken'e ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak telafuz etmesinden duyduğu rahatsızlığı iletti.

"Türkiye Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefiki"

Aliyev, "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı" ifadelerini kullandı.

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