Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Alkol alanlar Bilecik'in göbeğini çöplüğe çevirdiler: Vatandaş tepkili

Alkol alanlar Bilecik'in göbeğini çöplüğe çevirdiler: Vatandaş tepkili

12:0120/08/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Alkol alanlar Bilecik'in göbeğini çöplüğe çevirdiler: Vatandaş tepkili
Alkol alanlar Bilecik'in göbeğini çöplüğe çevirdiler: Vatandaş tepkili

Bilecik’te alkol alan şahıslar, geride bıraktıkları atıkları ile ormanlık alanı adeta çöplüğe çeviriyor. Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden Murat Yardımcı, söz konusu duruma tepki göstererek, "Nereden baksanız 1 kamyon çöp çıkar, burada içki içilmesine izin verilmemeli" dedi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu arkasında bulunan ormanlık alanda her akşam onlarca kişi alkol alıyor. İçtikleri alkol şişelerini ormanlık alana atan kişiler adeta o bölgeyi çöplüğe çevirdi.


Bu durumu tepki gösteren ve Bilecik’te ormanlık alanda topladığı poşet poşet çöplerle gündeme gelen Murat Yardımcı, "Burası şehrin göbeği gibi bir yer. Önümüzde Kapalı Yüzme Havuzu onun yanında valilik konağı var. Her akşam burada onlarca kişi alkol alıyor. Çöpleri buralara atmışlar ve çok kötü bir görüntü oluşmuş. Hadi buraya çöp atanlar diyecek bir şey bulamazken, bu yolu belediye hiç mi görmüyor? Burada nereden baksan 1 kamyon çöp çıkar. Bu şişeler güneş ışığı ile orman yangınlara sebep veriyor. Burada çıkacak bir orman yangınında bir ev ve villa tehlike altına girecek. Emniyettin bu ve OSB kavşağı karşısındaki dik bayırda vatandaşların içki içmesine izin vermemeli" dedi.




#Bilecik
#Bahçelievler Mahallesi
#Murat Yardımcı
#Alkol
#Çöp
#Çöplük
#Şişe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil bitiş tarihi 2025