Alkolün etkisi ile araçta sızdı, vatandaşlar hayatından endişe etti

S.M.’nin alkollü olduğu ve araç içerisinde alkolün etkisi ile uyuyakaldığı iddia edildi.
Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra araç içerisinde sızan şahıs ekipleri harekete geçirdi.
Olay, Cuma Mahallesi 223 sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda park halinde olan otomobil içerisinde hareketsiz bir erkek şahsın olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi
. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin S.M. isimli şahıs ile yaptıkları mülakat sonrası, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ve hastaneye gitmek istemediğini belirtti.
Aracın penceresini açık bırakıp gitti
Aracın penceresini açık bırakıp gitti
Daha sonra camını ve müzik sistemini açık bıraktığı otomobilden inen S.M., evinin sokak içerisinde olduğunu söyleyerek bir apartmana girdi. Kısa süre sonra apartmandan çıkan bir kadın şahıs S.M.’nin ağabeyi olduğunu belirtip aracı bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştı.
Yaşanan olay sonrası şahsın hayati durumundan şüphe duyarak ihbarda bulunan vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemezken, S.M.’nin alkollü olduğu ve araç içerisinde alkolün etkisi ile uyuyakaldığı iddia edildi.
#Aydın
#Alkol
#Otomobil