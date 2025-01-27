Almanya Türklerinin acı günü: Faruk Şen hayatını kaybetti

Almanya’nın Essen şehrinde bulunan ‘Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi’ (TAM) eski Direktörü Prof. Dr. Faruk Şen İstanbul’da 77 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Faruk Şen’in cenazesi bugün Kanlıca İskender Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1985’TE TAM’I KURDU

TAM’ın kurucusu Prof. Dr. Şen, Türkiye’ye dönüşünün ardından Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nı (TAVAK) kurdu. 40 yılı aşkın bir süre Almanya’da yaşayan Şen 1985 yılında TAM’ı kurarak, direktörü oldu. 1990 yılında Essen Üniversitesi’nde profesörlük unvanı alan Şen, 3 Temmuz 2008’de, Türklerin Almanya’daki konumunu kaleme aldığı bir köşe yazısında Nazi Almanya’sındaki Yahudi soykırımıyla kıyaslayınca TAM’daki direktörlük görevinden alınmıştı.

DIŞİŞLERİNDEN TAZİYE

Türk - Alman ilişkilerinde dönemin Alman Cumhurbaşkanı Johannes Rau ve Başbakan Gerhard Schröder ile olan yakın ilişkileri nedeniyle etkili olan Şen, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 2004 yılında imzaladığı Ortaklık Antlaşması’na karşı Almanya engelinin kaldırılmasında etkili oldu. Şen’in vefatı üzerine Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğu yazılı bir taziye yayınladı. Taziye mesajında “Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi’nin (TAM) kurucu direktörü Prof. Dr. Faruk Şen’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Almanya’daki Türk toplumunun sorunlarına hayatını adayan Faruk Hoca’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi. Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan “Türk Demokratlar Birliği – UID” de ölüm haberi üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı.

AK PARTİDEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da “Türk toplumunun Almanya’ya olan 64 yıllık göç tarihinde her iki toplum içinde büyük katkılar sunmuş olan Prof. Dr. Faruk Şen’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Başta Almanya olmak üzere yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hem yaşadıkları ülkelere hem de Türkiye’mize sundukları katkıların bilimsel verilerle anlatılması hususunda katkısı çok büyük olmuştur” sözleri ile kendisine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Faruk Şen kimdir?

Bir öğretmen ailesinin çocuğu olarak 1948 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdi. 1971 yılında Münster Üniversitesi’nde işletme öğrenimi gördü. 1981 yılında Duisburg Halk Eğitim Merkezi’nde Yabancı Gençlerin Mesleki Hazırlık ve Sosyal Uyum Önlemleri (MBSE) biriminin başına geçti. Essen Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1985 yılında Bonn’da TAM’ı kurdu. 2008 yılında İstanbul’da Türk – Alman Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, UNESCO Almanya Milli Komitesi ve Avrupa Birliği Kültürler Arası Diyalog Komisyonu (Anna Lindh Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlarda aktif görev alan Şen, Türk-Alman ilişkilerine katkılarıyla tanınıyordu. TAM’ın başında olduğu 20 yılı aşkın süre zarfında Türkiye, Almanya, Türk Cumhuriyetleri, Kırım ve Kıbrıs ekseninde yüzlerce kongre, konferans, çalışma ve araştırmaya imza atan, Prof. Dr. Şen Alman Cumhurbaşkanlığı ‘Federal Liyakat Nişanı’ sahibiydi.

Nazilerin ölüm listesindeydi

Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Eski Genel Sekreteri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü de yaptığı açıklamada “Değerli dostum Faruk Şen’in vefatı beni derinden üzdü. Birçok konuda farklı düşünüyorduk. Almanya’da Genel Sekreterliğim dönemimde Alman makamlarınca maruz kaldığım haksız muamele döneminde beni aradı. ‘Endişe etme Oğuz, Faruk Hocan arkanda’ dedi. Çalışmalarımız NSU Alman Terör Örgütü’nü rahatsız etmiş olmalıydı ki ikimizin ismi de ırkçı katillerin 88 kişilik ölüm listesinde ortaya çıkmıştı. Yurt dışında yaşayan toplumumuz kanaat önderlerinden birini yitirdi. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.

KUNDAKLAMALARI YAZMIŞTI

Prof. Dr. Faruk Şen 3 Şubat 2008 tarihinde Ludwigshafen’de yakılarak öldürülen 4’ü kadın 5’i çocuk 9 vatandaşımızın katledilmesinin ardından bugün hala tartışılan bir makale kaleme aldı. Türkiye’de günlük bir gazetede yayınlanan Türk ve İslam düşmanlığını yorumladığı bu makalede Prof. Dr. Şen, Türklere yönelik kundaklamalardan yola çıkarak ‘Avrupa’nın yeni Yahudileri Türkler’ başlıklı makalesinde “Almanya’da ırkçılığa hedef olan dünün Yahudilerinin yerini bugün Türkler aldı” görüşünü savundu.

ALMANYA’YI TERK ETMİŞTİ

Bu yazısı üzerine Alman basınında başlatılan kampanya sonrası 3 Temmuz 2008’de Essen Üniversitesi’nde faaliyet gösteren TAM yöneticiliği görevinden uzaklaştırıldı. Merkezin yöneticisi Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı’nın kendisiyle ilgili aldığı karara tepki gösteren Faruk Şen Alman Tageszeitung gazetesine verdiği demeçte, yönetimin gereksiz yere aşırı tepki gösterdiğini savunarak, bu konuda hukuki işlem başlatacağını duyurdu ve 40 yıl süre ile yaşadığı Almanya’yı terk etti.











