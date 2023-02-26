Altılı masayı gerecek adım: CHP grubu Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına başkanlık etti.
Tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'başkanlık sistemi' üzerinden 'tek adam' yaygarası kopararak eleştiri yönelten CHP grubu, Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise tam yetki verdi.
CHP grubu toplandı
Kılıçdaroğlu'na tam yetki
CHP grubu, Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday sürecinde tam yetki verdi.
'Bir aday üzerinde anlaşmaya varıldı'
Özel ayrıca, toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıklarını da söyledi:
Kararın aday krizini aşmaya çalışan altılı masada İYİ Parti'ye karşı bir hamle olduğu değerlendirilirken, Akşener'in bu kararı nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.