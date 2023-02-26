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Altılı masayı gerecek adım: CHP grubu Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi

'Tek adam' yaygarası kopararak hükümete eleştiriler yönelten CHP grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki vermektense geri durmadı. Toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıkları da kaydedildi. Özgür Özel toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıklarını da söyledi.

14:39 . 26/02/2023 Pazar
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Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına başkanlık etti.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere az bir süre kalmasına rağmen altılı masa halen bir aday üzerinde uzlaşabilmiş değil. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, adaylığı konusunda masayı ikna etmeye çalışırken masanın ortaklarından İYİ Parti cephesi ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda ısrar ediyor.

Tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'başkanlık sistemi' üzerinden 'tek adam' yaygarası kopararak eleştiri yönelten CHP grubu, Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise tam yetki verdi.

CHP grubu toplandı

CHP grup toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Toplantıda,
"Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi"
hazırlıkları görüşüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu'na tam yetki

CHP grubu, Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday sürecinde tam yetki verdi.

Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,
"CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir"
dedi.

'Bir aday üzerinde anlaşmaya varıldı'

Özel ayrıca, toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıklarını da söyledi:

"Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar."

Kararın aday krizini aşmaya çalışan altılı masada İYİ Parti'ye karşı bir hamle olduğu değerlendirilirken, Akşener'in bu kararı nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanlığı
#Seçim
#CHP
1 saat önce
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Altılı masayı gerecek adım: CHP grubu Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi
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