Gazze’deki süreçte Türkiye’nin kararlılığını vurgularken “Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak” diyen Fidan, Türkiye’nin son iki yıldır uluslararası toplumla beraber Gazze’de ateşkesin tesis edilmesi için yoğun bir mesai yürüttüğünü belirtti. Gazze’deki sürecin ilerlemesi açısından ateşkesin korunmasının hayati olduğunu dile getiren Fidan, “Biz sadece ateşkesi korumaya çalışmıyoruz; Gazze’nin yeniden inşa sürecini de şimdiden planlıyor ve istişare ediyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin bu süreçte insani diplomasi ve somut adımları aynı anda sürdürdüğünü ifade eden Fidan, ateşkesin kırılgan bir zeminde ilerlediğini ve bunun temel nedeninin İsrail’in anlaşmanın ana maddelerine yönelik isteksiz tavrı olduğunu söyledi. Netanyahu yönetiminin mutabık kalınan yardımların girişine izin vermediğin, Filistin’in ise buna rağmen ateşkese tam uyum gösterdiğini vurgulayan Fidan, “Rehinelerin cesetlerini dahi teslim ettiler. İyi niyet en üst seviyede gösterildi. Aynı adımı İsrail’in de atması gerekiyor” dedi.