Amasya'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm alan zarar gördü

İlçeye bağlı Çavunudur köyünde arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, ekiplerin zaman kaybetmeden yangına müdahale ettiğini dile getirerek, "Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 5 arazözümüz, yaklaşık 15 personelimiz, iş makinemizle olay yerine intikal ettik. Yaklaşık 500 dönüm geniş bir arazinin yandığı görüldü. Bir ahır, bir traktörün yanmış olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.