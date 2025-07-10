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Amasya'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm alan zarar gördü

Amasya'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm alan zarar gördü

17:4510/07/2025, Perşembe
AA
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde zarar oluşturan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde zarar oluşturan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

İlçeye bağlı Çavunudur köyünde arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Merzifon İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesi havadan da görüntülendi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, ekiplerin zaman kaybetmeden yangına müdahale ettiğini dile getirerek, "Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 5 arazözümüz, yaklaşık 15 personelimiz, iş makinemizle olay yerine intikal ettik. Yaklaşık 500 dönüm geniş bir arazinin yandığı görüldü. Bir ahır, bir traktörün yanmış olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.



#Amasya
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