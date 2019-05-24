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Gündem Amik Ovasındaki 900 bin balık taşınarak kurtarıldı
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HATAY

Amik Ovası'ndaki 900 bin balık taşınarak kurtarıldı

Amik Ovası'ndaki 900 bin balık taşınarak kurtarıldı

Hatay'da kış mevsiminde sulak alan haline gelen Amik Ovası'na çevredeki akarsulardan giren 900 bin balık taşındı.

Haber Merkezi AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışlı geçen kış mevsiminde sulak alan haline gelen Amik Ovası'na çevredeki akarsulardan balıkların girdiği hatırlatıldı.

Suların çekilmesiyle yeniden kuru alan haline gelen ovada, balık ölümleri ve dar alana balık birikmeleri gözlenebildiği kaydedilen açıklamada, "Bu durumlar yaşandığında Hatay İl Müdürlüğü tarafından bölgedeki balıklar toplanarak yaşayabileceği sulak alanlara ve akarsulara bırakılmaktadır. Bu kapsamda bu yıl da benzer olay yaşandığından balıkların taşınmasına başlanmış olup, şimdiye kadar yaklaşık 900 bin balık taşınarak kurtarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

  • Açıklamada, halen taşıma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
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