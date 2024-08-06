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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil TIR'a çarptı yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

12:47 - 6/08/2024 Salı
AA
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara istikametinde seyreden U.S. (26) idaresindeki 34 CVV 179 plakalı otomobil, Köroğlu Rampaları mevkiinde önünde seyreden T.B. yönetimindeki B 9152 TE plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki Aleyna (27) ve Hatice (52) S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Aleyna S. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşa edilecek yeni gişenin ihalesi yapıldı. Yeni gişenin yapılacağı Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Yüce, "Sakarya'mıza yakışan ve daha pratik çözümler sunan alternatif bir otoban girişi için yaklaşık 1,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Proje çizimlerini ve fizibilite çalışmalarını hazırladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüze sunduk. Genel Müdürlüğümüz 29 Aralık 2020 Salı günü belirlenen güzergahlardaki otoban gişe giriş çıkışları için gerekli olan ihaleyi gerçekleştirdi. Şehrimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.


#Anadolu Otoyolu
#Bolu
#TRAFİK KAZASI
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