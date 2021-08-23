Gündem Anadolujet uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
İSTANBUL

Anadolujet uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun seferine hazırlanan TK-7238 sefer sayılı AnadoluJet uçağına, bomba ihbarı yapıldı. İhbarın asılsız olduğu anlaşılırken, uçağın 2 saatlik gecikmeyle havalandığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Anadolujet uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
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AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.35'de Samsun'a gitmek üzere havalanacak olan TK-7238 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağına akşam saatlerinde bomba ihbarı yapıldı.

Uçakta ve bagajlarda arama yapıldı

Bunun üzerine harekete geçen polis, uçakta ve bagajlarda arama yaptı.

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İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı

Yapılan kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Samsun uçağı ise yeni plana göre 21.45'de hareket etti.

THY'den açıklama

Öte yandan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda, "TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı -Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

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