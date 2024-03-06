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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi.

00:05 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kadir Özkaya
Kadir Özkaya

Resmi Gazete'nin bugünkü (6 Mart 2024) sayısında yayımlanan kararda, yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildiği duyuruldu.


WhatsApp'taki yazışmaları nedeniyle işten kovulmuşlardı: AYM'den emsal karar
WhatsApp'taki yazışmaları nedeniyle işten kovulmuşlardı: AYM'den emsal karar

Ordu'da, bir kamu kurumunda çalışan 3 işçi, kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubundaki yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı. Ordu İş Mahkemesi'ne başvuran işçiler, aleyhte karar alınması üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, ‘özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini' belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu. İşçilerin avukatı Öznur Ayyıldız, WhatsApp yazışmalarının rıza dışı ele geçirilmesi nedeni ile tek başına delil niteliği taşımadığına dikkat çekerek, “Bu karar emsal niteliğinde bir karardır. Bir kişinin WhatsApp yazışmalarının içerikleri ne olursa olsun ele geçirilerek ve bunu dayanak göstererek bir dava açması hukuka aykırı delil niteliğinde olduğundan kabul edilemez” dedi.

#Anayasa Mahkemesi
#Kadir Özkaya
#Resmi Gazete
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