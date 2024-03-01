Tazminat Komisyonu tıkır tıkır işliyor

Anayasa Mahkemesi'nin komisyona gönderdiği 8 bin 407 dosya da karara bağlandı. 2018 yılından bu yana Tazminat Komisyonu'na 7 bin 528 başvuru yapıldı. Başvuruların tamamı, komisyon tarafından karara bağlandı. Komisyon başvurularla ilgili 3 bin 541 kabul, 2 bin 147 ret, bin 840 birleştirme kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi'nden Tazminat Komisyonu'na gönderilen dosya sayısı ise 2018 yılından bu yana 8 bin 407 oldu. Bu dosyaların da tamamı komisyon tarafından karara bağlandı. Komisyon bu başvurularla ilgili 7 bin 370 kabul, 843 ret, 7 esas kaydının kapatılması ve 187 birleştirme kararı verdi. 2023 yılında değişiklik sonrasında Tazminat Komisyonuna 19 bin 883 başvuru yapıldı. Komisyon bu başvuruların 941'i hakkında karar verdi. TBMM Genel Kurulu'nda sorularını yanıtlayan Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı istinaf yolunun açılmasıyla, kararların daha güvenli denetlenebileceğini ifade etti.