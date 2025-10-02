Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sumud Filosu'na yönelik saldırıya soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sumud Filosu'na yönelik saldırıya soruşturma

18:072/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu’nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu’na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilişkin re’sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu’na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilişkin re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu’nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Sumud Filosu
#Saldırı
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı