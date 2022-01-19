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ANKARA

Ankara'da akıl almaz olay: 86 yıllık köprüyü

Ankara Beypazarı’ndaki Kirmir Çayı üzerine 1936’da inşa edilen ve 44 yıldır atıl olan Gömleksiz Köprüsü hurdacılık yapan Z.K. tarafından çalındı. İş makineleriyle köprüyü yıkıp, 70 ton demiri tabyalarıyla birlikte kamyonlar ile götüren Z.K. tutuklandı. Çevre sakinleri 4 gün süren söküm işleminin ‘resmi yıkım’ olduğunu zannetmiş.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankarada akıl almaz olay: 86 yıllık köprüyü çaldı
44 yıldır atıl olan Gömleksiz Köprüsü hurdacılık yapan Z.K. tarafından çalındı.

Ankara Beypazarı’nda şaşkınlık yaratan bir hırsızlık olayı yaşandı;86 yıllık bir köprü çalındı. Ankara ile Beypazarı arasındaki yolun Dibecik Mahallesi mevkisinde, Kirmir Çayı üzerinde bulunan köprü, 1936 yılında yapıldı.

Betonarme inşa edilen köprü, 42 yıl hizmet verdi. Ankara ve Beypazarı arasında sürücülerin geliş-gidiş olarak kullandığı, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gördü. Köprünün bazı bölümleri yıkılırken, bazı yerlerinde de derin çatlaklar oluştu. Aynı yıl yeni köprünün yapılıp, devreye girmesiyle eski köprü, atıl kaldı.

Yakındaki akaryakıt nistasyonunda çalışan nÖzcan Güler, köprüdeki nçalışmayı gördüğünü; ancak nZ.K.’nin ve çalışanların nrahat tavırları nedeniyle nşüphelenmediklerini, resmi nyıkım olduğunu düşündüklerini nsöyledi
Yakındaki akaryakıt nistasyonunda çalışan nÖzcan Güler, köprüdeki nçalışmayı gördüğünü; ancak nZ.K.’nin ve çalışanların nrahat tavırları nedeniyle nşüphelenmediklerini, resmi nyıkım olduğunu düşündüklerini nsöyledi

JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI

44 yıldır atıl olan köprü, yaklaşık 10 gün önce tabyaları ile birlikte çalındı. 2 iş makinesi ile yıkılan köprünün tabyaları, parçalar halinde kamyonlara yüklenip götürüldü. Çevredekiler, köprünün devlet ihalesi ile satıldığını düşünerek ihbarda bulunmazken, birkaç gün sonra jandarmanın fark etmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek yapılan çalışmada, Ankara’da hurdacılık yapan Z.K. tarafından köprünün çalındığı tespit edildi. Z.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Köprü çalındıktan nsonra ayakları kaldı.
Köprü çalındıktan nsonra ayakları kaldı.

KÖPRÜ DEMİRLERİ İÇİN CİMER’E BAŞVURMUŞ

Z.K.’nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER’e başvuruda bulunduğu, olumsuz yanıt almasına rağmen 2 iş makinesi kiralayıp, köprüyü yıkarak, kamyonlarla parçalar halinde Ankara’daki hurdacılar sitesine götürdüğü ve burada parçalayıp, 70 ton demir elde ettiği belirlendi.

Köprü demirlerinin değerinin, 500 bin TL olduğu belirtildi. Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Köprünün parçalanması ve tahliyesinde çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

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