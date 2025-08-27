Yeni Şafak
Ankara'da jandarma ve sahil güvenlik mezuniyet töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

19:3527/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanlarına ortak olmaktan ayrı bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıktık.

Tarih sayfalarına silinmez bir mürekkeple yazdığımız Malazgirt zaferimizin 954'ncü sene-i devriyesini gururla idrak ettik.

Biz ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz.

Tam tersine tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz.

Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz.

