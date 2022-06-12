Ankara'da eğitime 'yoğun yağış' engeli

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMAMALARI İÇİN"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."