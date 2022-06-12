Gündem Ankarada eğitime yoğun yağış engeli
EĞİTİM

Ankara'da eğitime 'yoğun yağış' engeli

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde günlerdir etkisini sürdüren ve yarın da sürdürecek olan yoğun yağışlar nedeniyle, ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Ankarada okullar tatil mi? Ankarada eğitime yoğun yağış engeli​! Vali Vasip Şahin duyurdu!
Ankara'daki yağış sonrası oluşan görüntü

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMAMALARI İÇİN"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

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