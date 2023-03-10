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Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan’a günler kala Ramazan pidesinin Ankara'daki fiyatı da belirlendi. Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

15:49 . 10/03/2023 Cuma
IHA
Arşiv

Arşiv

Ramazan’a günler kala pidenin Ankara'daki fiyatı da belirlendi. Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak. Ankara’da fırın sahibi olan Muhittin Koca, Ramazan'da pide satışlarının oranının Ramazan ayı içerisinde değişkenlik gösterdiğini söyledi. Pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını söyleyen Koca, "Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda on lira. 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik. Geçen sene normalde 5 liraydı ama bu seneki tabii maliyetler un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji. Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır" diye konuştu.

"Ülkemizdeki hayat şartları, getirdiği şeyler ve fiyat artışları dahilinde bu fiyata normal"

Fırına ekmek almaya gelen vatandaş, pide fiyatlarının normal olduğunu ifade ederek, "Yani şu ortamda normal bir fiyat aralığında gözüküyor, ekonomiye göre. Yumurtalısı yirmi lira. Ülkemizdeki hayat şartları, getirdiği şeyler ve fiyat artışları dahilinde bu fiyata normal. Burası da zaten belirli bir bölgede isim yapmış bir imalathane, ekmek bazında. Fiyatlar normal biz beğeniyoruz yani. Fiyatlar da anormal değil yani, ortalama fiyatlar, gayet memnunuz. Ürünün kalitesi kullandığı ürün de çok önemli. Yani un da çok önemli. Bu kaliteyi de birleştirince bu fiyat gayet normal" şeklinde konuştu.



#Anara
#Muhittin Koca
#ramazan
1 saat önce
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Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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