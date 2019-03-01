Anket Masası başladı

Anket Masası 81 ilde yaptığı kamuoyu araştırmalarını izleyicileri ile buluşturuyor.
Gazeteci Ersin Çelik'in moderatörlüğünde Anket Masası, Arkitekt Araştırma Direktörü Yusuf Akın'ın yorumları ile başladı. Anket Masası her cuma saat 15.30'da Yeni Şafak sosyal medya hesaplarında olacak.
Yusuf Akın şunları söyledi:
Kararsız olması seçmenin çok siyasallaşmamış seçmenlerin kararsızlık halinin olduğunu görebiliyoruz.
Karasızların dilini çözen parti, karasızların dilini çözen lider kesinlikle onları ikna etmeye daha yakındır diyebiliriz.
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