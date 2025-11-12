Anne ve oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede dikkat çeken telefon detayı: 3 kez sinyal verdi

Kastamonu'nun İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.





TELEFON 3 KEZ SİNYAL VERDİ





Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.





ANNE VE ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI





Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.





ÇANTA VE AYAKKABI BULUNDU





Çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. Ayrıca annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.





CEP TELEFONU BULUNAMADI





Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından ekipler bugün de bölgede delil arama çalışması yaptı. Anne Huriye Helvacı'nın kıyafetleri ve çantası, cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 25 metre uzaklıkta bulunurken, cep telefonuna ulaşılamadı. Jandarma Arama Kurtarma timleri hem kayıp cep telefonunu bulmak, hem de şüpheli bir ize ulaşma ihtimaline karşı geniş bir alanda tarama ve araştırma yaptı. Aramalarda Huriye Helvacı'nın telefonu henüz bulunamadı. Öte yandan anne ve oğlunun Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, işlemlerin ardından tekrar Kastamonu'ya götürüldü.





'KURTLAR, KUŞLAR YER GİTME DEDİM'





Huriye Helvacı'nın, oğlu Osman Yaşar ile birlikte 2 Kasım'da Bozkurt ilçe merkezindeki evinden çıkıp, 16 kilometre uzaklıktaki Köseali köyüne ulaştığında karşılaşıp konuştuğu Aysel Şahin, DHA'ya konuştu. Aysel Şahin, Huriye Helvacı'yı köyden olmadığı için tanımadığını söyleyerek, "'Hoş geldiniz, gelin bakalım buraya' dedim. 'Kime geldiniz, kime gittiniz' diye sordum. Telefona bakıyordu 'bir dur' dedi bana. Sonra geldi yanıma. Şuradan bir böğürtlen aldı çocuğuna verdi. 'Şifa olsun' dedi, 'helal et' dedi bana. Ben de 'helal olsun' dedim. Oradan gitti kendi çeşmeden su içti. 'Bu yol nereye gidiyor, Bozkurt'a gidiyormuş' dedi. 'Orası Bozkurt'a gitmez. Sen nereden geldin' dedim. 'Bozkurt'tan yürüyerek geldim' dedi. 'Ondan sonra yolda araba aldı' dedi. 'Sakın gitme, akşam ezanı okunacak' dedim. 'Biliyorum' dedi. 'İkindi okundu akşam ezanı okunacak' dedi bana. Hiçbir şey demedi. 'Ben kayboldum, bana yardım et'; bir şey demedi. Dese zaten ben dünden beri çok üzüldüm öldüğünü duyunca; dese ben muhtar çağırırdım. 'Bozkurt'a gidemiyorum; param yok, pulum yok' dese bana öyle yapardık. Sonra tekrar 'Bozkurt'a gideceğim' dedi. 'Neyle gideceksin?' dedim. 'Yürüyerek' dedi. 'Bu saatten sonra gidemezsin; kurtlar kuşlar yer' dedim. Ama dinlemedi, gitti. Bana bir süre sonra 'araba var yukarıda' dedi. Ben de öyle deyince inandım. Hiç böyle panik, korku bir şey yoktu, çok sakin bir kadındı. Hala gözümün önünde. Psikolojisi bozuk gibiydi; ama hiç anlamadım. Keşke anlasaydım" dedi.





'ÖLÜ BULUNMALARI ÇOK ÜZDÜ BİZİ'





Köseali Köyü Muhtarı Hasan Keçeci ise anne ve oğlunun 2 Kasım'da saat 17.00 sıralarında köye geldiğini söyleyerek, "Burada kadınlar görüyorlar kadını. Erkeklerden de cami imamı görüyor. Bu esnada kadın buradan kamera görüntülerinden çıkmış oluyor. Ama okuldan sonrası görünmüyor. Ölü bulunmaları gerçekten çok üzdü beni. Burada görenler 'Bu saat akşam üzeri bu çocukla gidilmez. Bozkurt'un yolu burası değil, burası İnebolu'ya gider. Seni kurt, ayı parçalar' diyorlar" diye konuştu.





'ORAYA NASIL İNDİLER ANLAMIŞ DEĞİLİM





Anne ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunmasına tanıklık eden köy sakinlerinden Hakkı Şahin ise "Dron ile tespit etmişler yerini. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Üzerini kapattılar. Oraya inmek çok zor. Ben çok şaşırdım. Komutanlar da şaşırdı. Hakikaten inmek zor, nasıl indiler anlamış değilim. Anneyi görmedim. Anne zaten sonra bulundu. Mavi montu vardı. 50-60 metre yüksekten aşağı uçmuş" ifadelerini kullandı.







