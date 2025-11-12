Anne oğuldan acı haber

Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'dan acı haber geldi. Dün öğle saatlerinde önce Osman'ın ardından 50 metre uzakta anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü. Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.