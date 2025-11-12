Anne oğuldan acı haber

Kastamonu'da 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Dere yatağında bulunan Osman’ın, baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Huriye Helvacı’nın cansız bedeni ise çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında bulundu.
Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'dan acı haber geldi. Dün öğle saatlerinde önce Osman'ın ardından 50 metre uzakta anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü. Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.
DERE YATAĞINDA BULUNDULAR
Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada Osman’a ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.
İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.