Antalya-Alanya Otoyolu için yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, KGM tarafından Antalya-Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.​​​​​​​