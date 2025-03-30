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Antalya-Alanya Otoyolu için yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Antalya-Alanya Otoyolu için yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

09:2230/03/2025, Pazar
AA
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya-Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma çalışması yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yol çalışmaları daha rahat sürdürülecek

Buna göre, KGM tarafından Antalya-Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.​​​​​​​

#acele kamulaştırılma
#Antalya-Alanya Otoyolu
#Cumhurbaşkanı kararı
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Resmi Gazete

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