Antalya-Alanya Otoyolu için yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya-Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma çalışması yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yol çalışmaları daha rahat sürdürülecek
Yol çalışmaları daha rahat sürdürülecek
Buna göre, KGM tarafından Antalya-Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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