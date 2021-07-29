Kanser tedavisi için biriktirdiği parasını yangında kaybetti

Bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi de mahallede tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner'e ait.

Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

Gözyaşları içinde yardım istedi

Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım." diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAF 11 Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı dedi. Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akseki'de bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Manavgat'ta yürekler de yandı: Antalya tarihinin en büyük ikinci felaketini yaşıyor Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Bir vatandaş yangın nedeniyle hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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Cemile Öner

FOTOĞRAF 8 Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor. Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı. Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. BiP'te paylaş

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Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettiğini söyledi.

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İki çocuğuyla ayakta durmaya çalıştığını aktaran Öner, şöyle konuştu: