Gündem Manavgattaki yangına müdahalede insansız helikopter de kullanılıyor
ANTALYA

Manavgat'taki yangına müdahalede insansız helikopter de kullanılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam edildi. Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere geliştirilen insansız helikopter, Manavgat yangını ile mücadelede kullanılıyor.

Haber Merkezi DHA
Antalya haber: Manavgattaki yangına müdahalede insansız helikopter de kullanılıyor
İnsansız helikopter

Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti.

Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere geliştirilen insansız helikopter, Manavgat yangını ile mücadelede kullanılıyor. Havada 8 saate kadar kalabilen ve gelen talebe göre anlık görüntü aktarımı yapabilen insansız helikopter, saatte 160 kilometre hıza ve 20 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. 2,5 senedir devam eden Ar-Ge projesi sonunda gelişitirilen insansız helikopter, yangın koordinasyon merkezine anlık görüntü aktarıyor ve yangının gidişatına dair sıcak bölgelerle ilgili detaylı bilgileri yangın kontrol merkezi ile anlık paylaşıyor.

Pakdemirli: Antalya'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Pakdemirli: Antalya'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Daha önce de 2 büyük orman yangını çıktı

Öte yandan Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü. Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu. Yangının hemen sonrasında bölgede, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) içinde yangına dayanıklı türlerin de olduğu ağaçlandırma çalışması başlatılmıştı. Türkiye'nin en büyük orman yangınını hafızalarda tutmak amacıyla Taşağıl'da bir merkez oluşturulmuştu. Köprülü Kanyon rafting merkezlerinin de bulunduğu alanda, yangına ait acı fotoğrafların yanı sıra yangında kaybedilen 13 ağaç türüne ait sembolik mezarlar yapılmıştı. Ağaç mezarlığında, orman yangınında yok olan kızılçam, fıstık çamı, zeytin, sandal, defne, zakkum, akça ağaç, selvi, mezarlık selvisi, keçi boynuzu (harnup), mart mersini, çitlenbik ve diken ardıç mezarı bulunuyordu.

Manavgat'ta evi küle dönen kadının yürek yakan feryadı: Böyle acı mı olur Allah'ım
OYNAT 00:59
Manavgat'ta evi küle dönen kadının yürek yakan feryadı: Böyle acı mı olur Allah'ım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım Böyle acı mı olur Allah'ım Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız Hiçbir şeyimiz kalmadı' dedi.


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