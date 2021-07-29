Rahim nakli yapılan Havva'dan güzel haberler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından salı günü yapılan ve 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem, ameliyattan 24 saat sonra uyandırıldı.

HAYAT Türkiye'de ikinci kez: 40 kişilik ekip kadavradan rahim nakli gerçekleştiriyor

Türkiye'de ikinci kez yapılan rahim nakli operasyonu 8,5 saat sürmüştü.



Erdem, dün saat 21.00 sıralarında, ameliyat sonrası bulunduğu yoğun bakımdan çıkarılarak, klinikteki servis odasına alındı. Erdem'in tedavisi, steril odada devam edecek.

Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyat sonrası her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Havva Erdem'in sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin beklendiği gibi ve yolunda olduğunu söyledi.