Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli eski başkan ormanda yanmış halde bulundu Katil zanlısı yakalandı
ANTALYA

Antalya haberleri: Ormanlık alanda bulunan yanmış haldeki cesedin kimliği belli oldu

CHP'li eski başkan ormanda yanmış halde bulundu: Katil zanlısı yakalandı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangının ardından yanmış halde bulunan cesedin 53 yaşındaki eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a ait olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı araştırma sonucu katil zanlısı emekli polis H.B.'yi yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Eski CHP Döşemealti İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın
Eski CHP Döşemealti İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın

Antalya’da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi.

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaşıldı. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı.

Tartıştığı kişiyi bacaklarından vuran şüpheli, bekçiden kaçamadı
GÜNDEM
Tartıştığı kişiyi bacaklarından vuran şüpheli, bekçiden kaçamadı

Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cesedin kimliğinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi. Yalçın’ın cenazesinin yarın morgdan alınarak Döşemealtı’nda defnedileceği öğrenildi.
2012-2015 yılları arasında CHP ilçe başkanlığı yapan Hasan Haluk Yalçın’ın CHP’den Antalya Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EMEKLİ POLİS GÖZALTINA ALINDI

Cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı ve işadamı Hasan Haluk Yalçın’ı öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı.

  • Ekipler, Yalçın’ın en son görüldüğü kişi olan 4 yıl önce emekli olan polis memuru H.B’yi gözaltına aldı. H.B, ilk ifadesinde Haluk Yalçın’ı kolundan silahıyla yaraladığını ve darp ederek öldürdüğünü söyledi. H.B, alkollü olduğunu ve yangını kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü. H.B, Yalçın’la 30 bin liralık alacak verecek davası olduğunu ve bu nedenle aralarında kavga çıktığını da iddia etti. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Abone Ol Google News
El Kaidenin kritik ismiHatayda yakalandı

El Kaide'nin kritik ismi
Hatay'da yakalandı

​Kırmızı bültenle aranırken 3 çocuğu ve eşi ile paketlendi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Karabağ vurgusu.
Uzun bir süre sonra ilk defa

Uzun bir süre
sonra ilk defa

​Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.
İki müjdeli haber birden

İki müjdeli haber birden

Kırmızı listeye bir çizik ve Diyarbakır'da 18. buluşma yarın.
Dört partiye teşekkür

Dört partiye teşekkür

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi tebrik ediyorum.
Kimliği belli oldu

Kimliği belli oldu

Bakan Soylu son dakika olarak duyurmuştu.

400'den fazla hedef vuruldu

400'den fazla hedef vuruldu

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarma operasyonu devam ediyor.

Balık almanın tam zamanı

Balık almanın tam zamanı

​Palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı.

TBMM'deki 4 parti ortak bildiri yayımladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.