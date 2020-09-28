CHP'li eski başkan ormanda yanmış halde bulundu: Katil zanlısı yakalandı

Antalya’da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi.
ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaşıldı. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı.
Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cesedin kimliğinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi. Yalçın’ın cenazesinin yarın morgdan alınarak Döşemealtı’nda defnedileceği öğrenildi.
2012-2015 yılları arasında CHP ilçe başkanlığı yapan Hasan Haluk Yalçın’ın CHP’den Antalya Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EMEKLİ POLİS GÖZALTINA ALINDI
Cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı ve işadamı Hasan Haluk Yalçın’ı öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı.
- Ekipler, Yalçın’ın en son görüldüğü kişi olan 4 yıl önce emekli olan polis memuru H.B’yi gözaltına aldı. H.B, ilk ifadesinde Haluk Yalçın’ı kolundan silahıyla yaraladığını ve darp ederek öldürdüğünü söyledi. H.B, alkollü olduğunu ve yangını kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü. H.B, Yalçın’la 30 bin liralık alacak verecek davası olduğunu ve bu nedenle aralarında kavga çıktığını da iddia etti. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.