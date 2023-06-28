Antalya Valiliği'nden 4 kilometre uyarısı: Ateş yakmak yasaklandı

Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesinde yer alan 'Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır' hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç mangal/ semaver/ ateş yakılmasının yasak olduğu dile getirildi. Genelgeye göre, belirlenen orman alanları ile orman alanlarının civarında izin verilen piknik ve mesire yerlerinde ise 31 Ekim 2023 tarihine kadar saat 20.00'den sonra mangal/ semaver/ ateş yakılması yasak. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü, bağ ve bahçe artığı ot, dal vb. yakılmasının da yasak olduğu belirtilen genelgeye göre, orman sınırlarına 4 kilometre yakın olan yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasak.