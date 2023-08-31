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Antalya'da Ay'ın rengi bir dakikada griden maviye dönüştü

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde zirveye ulaşarak, en parlak ve büyük haliyle gözlendi. Antalya'da saat 03.47'de gri olarak gözlenen Ay'ın rengi, 1 dakika sonra maviye dönüştü.

16:52 . 31/08/2023 Thursday
DHA
Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

Antalya'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay', gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgiyle izlendi.
Ay'ın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları kaydetti. Saat 03.47'de gri olarak gözlenen Ay'ın rengi, 1 dakika sonra maviye dönüştü.
Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte 'Mavi Ay' aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.
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