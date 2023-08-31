Antalya'da Ay'ın rengi bir dakikada griden maviye dönüştü

Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte 'Mavi Ay' aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.