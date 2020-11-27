Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler demişti Gerçek ortaya çıktı
ANTALYA

Antalya'da 'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler' demişti: Gerçek ortaya çıktı

'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler' demişti: Gerçek ortaya çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, otomobilinin yanında yerde yatarken bulunan S.D. (30), olay yerine gelen polis ekiplerine, otomobilinin önünü kesen maskeli iki şüphelinin başına silah dayayıp, bankadan çektiği 200 bin lira ile 400 bin lira değerindeki altınını çaldığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bankadan eli boş çıktığını belirlediği kadını sorguya aldı. Polis merkezinde gerçeği itiraf eden S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
S.D., polis ekiplerine 600 bin lirasının gasp edildğini söyledi.
S.D., polis ekiplerine 600 bin lirasının gasp edildğini söyledi.

Kemer ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda dün öğleden sonra park halindeki otomobilin yanında bir kadının yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yerden minibüsle geçen Safiye Uçarcı ve Mehmet Beşe de durup, adının S.D. olduğunu söyleyen kadının yardımına koştu. Kemer İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi.

GASBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

  • S.D., polis ekiplerine, kimliği belirsiz, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven bulunan iki erkek şüpheli tarafından 07 K 7376 plakalı otomobilinin durdurulduğunu iddia etti. Başına silah dayayan iki şüphelinin bankadan çektiği ve çantasına koyduğunu söylediği 200 bin lira nakit para ve 400 bin lira değerinde altınını çaldığını anlatan S.D., şüphelilerin daha sonra dağlık alanda kaybolduğunu söyledi.

S.D.'nin ifadeleri üzerine polis ekipleri dağlık alanda ve çevrede çalışma başlatırken, fenalık geçiren S.D. için de ambulans istedi. Ambulanstaki doktor S.D.'ye müdahale ederken, olay yerine gelen anne ve babası da kadını sakinleştirmeye çalıştı.

DHA
Kemer ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda dün öğleden sonra park halindeki otomobilin yanında bir kadının yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GERÇEĞİ POLİS MERKEZİNDE İTİRAF ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekibi otomobilde ve çantada parmak izi çalışması yaparken bir yandan da banka önünde, çevredeki mobese ve işletmelerin kameralarında olaya karıştığı söylenen şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.

  • Polis bankanın güvenlik kameralarından yaptığı incelemede S.D.'nin eli boş şekilde çıktığını tespit etti. Olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürülen S.D., ifadesinde gerçeği itiraf etti. S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

'Suç uydurmak'tan hakkında işlem yapılan S.D., ardından serbest bırakıldı.

DHA
Başına silah dayayan iki şüphelinin bankadan çektiği ve çantasına koyduğunu söylediği 200 bin lira nakit para ve 400 bin lira değerinde altınını çaldığını anlatan S.D., şüphelilerin daha sonra dağlık alanda kaybolduğunu söyledi.

'HER ŞEYİM GİTTİ' DİYE BAĞIRIYORDU'

Yerde yatarken gördüğü kadına yardım edenlerden Safiye Uçarcı, "Denk geldik, yerde yatıyordu. Biz süt satmadan geliyorduk. 'Her şeyim gitti' diye bağırıyordu. 'Ben H.D.'nin kızıyım' dedi. O zaman hemen kucakladım. Kafasından aşağı su döktüm. Ben korktum yani kıza ne olduğunu anlayamadım. Ben de bilemedim. Ama biz çok üzüldük bu olaya. Muhtarı aradım. Babasını arattırdım" dedi.

'BAŞINA SİLAH DAYAMIŞLAR'

S.D.'ye yardım eden Mehmet Beşe de "Biz minibüsle gidiyorduk. Yanımdaki hanımefendiyi Çamyuva'ya götürüyordum. Kız yerde yatıyordu. Arabamızı park ettik. Burada iki arkadaş bayan ve erkek yürüyüş yapıyorlarmış onlar aramışlar polisi 'kız yerde yatıyor' diye. Biz de hemen geldik, kız burada yatıyordu baygın vaziyette. Elimizdeki arabamızdaki suyu aldık ayılttık, arabaya oturttuk. 'Yakınlarına ulaşalım' dedik. Ondan sonra tekrar ekibi aradık. Kız kendine gelmeye çalışırken ayılttık birazcık. Silah dayamışlar. Durdurup silah çekmişler kıza. Kafasına silah dayamışlar. Parasını almışlar. Bileziklerini almışlar" diye konuştu.

İzmir'deki iş insanlarının yaşadığı lüks villalar en büyük kumarın oynandığı yer olarak biliniyor
GÜNDEM
İzmir'deki iş insanlarının yaşadığı lüks villalar en büyük kumarın oynandığı yer olarak biliniyor

Polis takibe aldığı şüphelileri sitede bastı: Kiraladıkları evi kumarhaneye çevirmişler
GÜNDEM
Polis takibe aldığı şüphelileri sitede bastı: Kiraladıkları evi kumarhaneye çevirmişler

Kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk
GÜNDEM
Kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk
Abone Ol Google News
Gerçek ortaya çıktı

Gerçek ortaya çıktı

​'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler' demişti.
Savcılık harekete geçti

Savcılık harekete geçti

Almanya Yunanistan korsanlığına soruşturma.
Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

​Çevre illerden de hissedilen deprem 4,7 büyüklüğünde.

30 yıl önce bugünleri tarif etti

30 yıl önce bugünleri tarif etti

'​Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek'.

​Türk askerine havada 10 tonluk yeni vurucu güç.
Vicdansızlar<br>çöpe attı

Vicdansızlar
çöpe attı

​Kağıt toplayıcı kadın poşeti açınca şoke oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.