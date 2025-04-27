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Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

11:0127/04/2025, Pazar
AA
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Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksu ilçesi Kumköy açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgeye bot ile ulaşan ekipler, deniz yüzeyindeki kazazedeler M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B'yi (37) kurtardı. Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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